مجلس عزاء للسيد داغر الموسوي في مدينة الفلوجة

2019/02/23 | 22:56

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بحضور قائد عمليات شرق الانبار للحشد الشعبي، اقامت قيادة القاطع مجلس عزاء على روح شهيد الواجب امر اللواء السابع في الحشد السيد داغر الموسوي..

مجلس العزاء الذي اقيم في معسكر طارق في الفلوجة حضره وفد من مجلس علماء الرباط المحمدي وشخصيات حكومية وعسكرية، اضافة وقيادات شيوخ عشائر ووجهاء المدينة..

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