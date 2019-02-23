الحشد الشعبي ينفي إغلاق مكتب له ببغداد يستغل للسهر وللصفقات المشبوهة

2019/02/23 | 22:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلنفى الحشد الشعبي، اليوم السبت، الأخبار المتداولة بشان إغلاق مكتب له في الجادرية ببغداد يستغل للسهر والصفقات المشبوهة.وذكرت مديرية الحشد الشعبي في بيان "تنفي مديرية الأمن في هيئة الحشد الشعبي، الادعاءات التي تداولتها إحدى وسائل الإعلام بشأن إغلاق مكتب مشبوه للحشد الشعبي قريب من مطعم الحمراء في الجادرية ببغداد يستغل للسهر والصفقات المشبوهة".

وأشار البيان إلى أن "قوة من أمن الحشد بالتعاون مع باقي الأجهزة الأمنية، ووفقاً لتوجيهات قضائية داهمت مقر ينتحل صفة الحشد الشعبي في الجادرية ضمن حملة إغلاق المقرات الوهمية"، مشيراً إلى أن "المقر كان يتواجد فيه عدد من منتحلي الصفة وليس عناصر من فصائل أو تشكيلات الحشد".ونفى الحشد أن "يكون المقر تم اتخاذه مكتباً للسهر وشرب الخمر والصفقات المشبوهة بل كان مقراً غير رسمي وغير مرخص فقط"، مؤكداً أنه "تم عرض من ألقي القبض عليهم على القضاء".و أغلقت قوات الحشد الشعبي، في الآونة الأخيرة عدة مقرات تدعي انتمائها لـ"الحشد الشعبي"، في بغداد.

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