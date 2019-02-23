2019/02/23 | 23:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سياسي الابعاد - بعد التعاقد مع الأردن .. هل سيذهب نفط العراق الى اسرائيل ؟) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: kHxJJP1WLOA
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سياسي الابعاد - بعد التعاقد مع الأردن .. هل سيذهب نفط العراق الى اسرائيل ؟) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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