2019/02/23 | 23:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعجاب 0

دمرت قوات الحشد الشعبي، السبت، مضافات لتنظيم “داعش” الإرهابي ضمن اليوم الثالث لعملية التأمين التي تقوم بها قوات الجيش والحشد غرب ديالى.

وقال اعلام الحشد في بيان وتلتقه وكالة صدى، إن قوات الحشد الشعبي تمكنت، اليوم، من العثور على مضافات لتنظيم “داعش” الإرهابي وتدميرها في ناحية أبو صيدا بمحافظة ديالى.

وأضاف أن العملية تأتي ضمن عمليات التأمين التي تقوم الفرقة الخامسة بالجيش العراقي واللواءين 4 و23 في الحشد الشعبي ومفزرة مكافحة المتفجرات وباسناد طيران الجيش في مناطق غرب ديالى لليوم الثالث على التوالي.

وتشمل المناطق: ابو صيدا وابو كرمة والكبة وام الخنازير وزاغ نيه وبوجدة.

اترك تعليق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يدمر مضافات لداعش في ديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يدمر مضافات لداعش في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).