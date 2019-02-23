وزير الزراعة يوجه بتفعيل قوانين منع تجريف البساتين

2019/02/23 | 23:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

وجه وزير الزراعة صالح الحسني، اليوم السبت، بتفعيل قوانين

منع تجريف البساتين وتشديد الاجراءات من قبل الجهات ذات العلاقة من اجل المحافظة على

النخيل في العراق.

وذكر المكتب الاعلامي لوزارة الزراعة في بيان تلقى

“النور نيوز” نسخة منه، ان “هذا التوجيه يعتبر بمثابة انذار نهائي،

لغرض الحد من تجريف الاراضي الزراعية وتحويلها الى اراضي سكنية خارج الضوابط القانونية،

فضلا عن اعتبار البساتين المهملة العائدة الى اصحاب حق التصرف والملك الصرف، والتي

لم يعتني بها اصحابها، محلولة وتسجل مملوكة

للدولة”، مؤكدا على أن “هذا التوجيه يعد تبليغا رسميا للجميع، ودون الحاجة الى اجراءات

اخرى، سواء كان داخل حدود امانة بغداد والبلديات او خارجها”.

وودعا الوزير، وفقا للبيان لجان الاراضي والاستيلاء المشكلة

في المحافظات “بأجراءات حلها، اذا كانت غير مستوفية لشروط العناية بالنخيل، وحسب

الضوابط المعدة لهذا الغرض، وتسجيلها بأسم وزارة المالية، للحد من تدني انتاجيتها”.

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