2019/02/23 | 23:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ القوة الجوية يُعلن عن الهيئة الإدارية الجديدة للمرحلة المقبلة

23/02/2019 22:42:00 PM |

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واع/ بغداد/م.ا

أقيمت مساء اليوم السبت المصادف الثالث والعشرين من شهر شباط لعام 2019، انتخابات الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي، لانتخابات هيئة ادارية جديدة تقود النادي خلال المرحلة المقبلة.

وذكر بيان للنادي تلقته( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان " المؤتمر الانتخابي بدأ بعد تدقيق عدد الهيئة العامة من قبل اللجنة المشرفة وتسجيل الحاضرين للمؤتمر الانتخابي، والذي بلغد عددهم (280)، من أصل (315)، لتعلن اللجنة المشرفة على الانتخابات، عن اكتمال النصاب القانوني لأجراء انتخابات الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية".





واضاف انه "تم قراءة التقريرين المالي والاداري للهيئة الادارية لنادي القوة الجوية، قبل أن يعلن رئيس الهيئة الادارية "أنور حمه أمين"، عن حل الهيئة الادارية لنادي والشروع بانتخاب هيئة أداريه جديدة، ليتم بعدها الإعلان عن المرشحين لخوض الانتخابات والذين بلغ عددهم (20) شخص، وهم كل من "أنور حمه أمين وحسن كريم ووليد حميد الزيدي ورياض ابراهيم ورشا طالب وموفق زيدان ورافد غازي وعبد الجليل شياع وجاسم قاطع وغالب عباس وماجد علي وزيد خلف وعلي زغير وخليل ابراهيم وهيثم كاظم طاهر وعبد الاله عبد الحميد وسمير كاظم وعلي زيدان ووائل صديق بكر وباسم خميس".





واشار الى ان " الانتخابات بدأت بأجواء من الشفافية والديمقراطية وبأشراف اللجنة المشرفة على الانتخابات، ليتوافد أعضاء الهيئة العامة بالأدلاء بأصواتهم، والتي أستمرت لأكثر من ساعة، قبل أن يتم أنهاء التصويت والإعلان عن نتائج الانتخابات، وشهدت نتائج الانتخابات عن فوز كل من " انور حمه أمين وحسن كريم ووليد الزيدي وهيثم كاظم وسمير كاظم وجاسم كاطع ورشا طالب".

واستدرك "ليتم بعدها تحديد مناصب الفائزين بالهيئة الادارية الجديدة، والتي كانت كالاتي ،" أنور حمه أمين رئيساً للهيئة الادارية، حسن كريم "نائباً للرئيس"، وليد الزيدي" أمين سر الهيئة الادارية"، هيثم كاظم" الامين المالي"، بينما فاز كل من سمير كاظم وجاسم قاطع ورشا طالب، بمنصب أعضاء الهيئة الادارية"

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