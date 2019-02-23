2019/02/23 | 23:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
قال الفريق الركن عبد الامير رشيد يار الله، نائب قائد العمليات المشتركة العراقية، السبت (23 شباط 20...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
العمليات المشتركة للسفير التركي: العراق يرفض اي اعتداء على أراضيه) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- بغداد
قال الفريق الركن عبد الامير رشيد يار الله، نائب قائد العمليات المشتركة العراقية، السبت (23 شباط 20...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
العمليات المشتركة للسفير التركي: العراق يرفض اي اعتداء على أراضيه) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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