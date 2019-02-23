صد نيران قناص في ديالى

2019/02/23 | 23:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {ديالى:الفرات نيوز} تعرضت نقطة تفتيش لنيران قناص في محافظة ديالى.

وذكر مصدر امني لمراسل {الفرات نيوز} ان" نقطة تابعة الى سرية 1 فوج طوارئ ديالى الثامن الى نيران قناص ما بين معمل الاسفلت ومنطقة بهار تازة في خانقين شمال شرقي ديالى مساء اليوم السبت".وأشار الى ان" القوات الأمنية ردت على مصدر الاطلاق دون وقوع خسائر بشرية تذكر".انتهىبواسطة: مصطفى الجوراني

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