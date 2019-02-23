2019/02/23 | 23:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية اعلنت اليوم دائرة الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كردستان؛ عن ارتفاع نسبة الامطار هذا الموسم مقارنة بالموسم الماضي.وكشف بيان للدائرة تابعته اليوم الثامن ؛ ان “الاجواء في عموم مناطق اقليم كوردستان خلال الـ 48 القادمة ستكون بين الصحو والغائمة جزئيا مع توقعات بهطول موجة جديدة من الامطار في المناطق …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هام بالتفاصيل توقعات بموجة امطار كبيرة جديدة وارتفاع نسبتها عن العام الماضي صحيفة اليوم الثامن الالكترونية.

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