2019/02/23 | 23:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. #الحرة_تتحرى - الإيغور... سبعون عاما من الاضطهاد) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: WIJYzp0Vk-4
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. #الحرة_تتحرى - الإيغور... سبعون عاما من الاضطهاد) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. #الحرة_تتحرى - الإيغور... سبعون عاما من الاضطهاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).