2019/02/23 | 23:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: WIJYzp0Vk-4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. #الحرة_تتحرى - الإيغور... سبعون عاما من الاضطهاد) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. #الحرة_تتحرى - الإيغور... سبعون عاما من الاضطهاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).