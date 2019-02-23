بالتفاصيل خطي(ر) البيشمركة قريبا في كركوك من جديد والسبب

2019/02/23 | 23:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية كشف اليوم تحالف الإصلاح، ، عن تحركات جديدة وضغوطات تمارسها واشنطن لإرجاع البيشمركة الى كركوك بشكل علني تمهيدا لعودة الصراع في المحافظة من خلال الاغت(يالات وغيرها، عازيا الأمر إلى فرض أمر واقع لنشر القوات الأميركية في المحافظة.حيث كشف مصدر نيابي بتحالف الإصلاح في تصريحات صحفية تابعته اليوم الثامن ، إن …

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