التوت البري يخفف التهاب المفاصل

2019/02/23 | 23:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أظهرت دراسة أجراها باحثون في جامعة لوندرينا في البرازيل، أن عصير التوت البري يُخفف التهاب المفاصل الروماتويدي المؤلم لدى النساء.

وتشير الدراسة وفقاً لـ«ديلي ميل» إلى

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