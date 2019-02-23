مادورو يقطع العلاقات مع كولومبيا ويمهل طاقم سفارتها 24 ساعة لمغادرة بلاده

2019/02/23 | 23:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع كولومبيا، على خلفية دورها في محاولات إيصال مساعدات إنسانية إلى أراضي فنزويلا عبر الحدود المغلقة بين البلدين.وفي كلمة ألقاها أمام آلاف من أنصاره تجمعوا في العاصمة كاراكاس، اليوم السبت، وصف مادورو نظيره الكولومبي، إيفان دوكي، بالشيطان، قائلا: “إن وجهه وجه ملاك.لكني أود […]

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