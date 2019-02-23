2019/02/23 | 23:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية حصلت وكالة اخبارية على معلومات مهمة جدا تفيد ان بعض النواب الفاسدين يبتزون رجال الاعمال العراقيين.وتكشف هذه المصادر ان نواب مبتزين يحاولون ابتزاز رجال الاعمال بهدف منع وصول الشركات الاستثمارية المهمة الا بعد دفع مبالغ كبيرة جدا “.وكشفت المصادر أن” طريقة الابتزاز تكون عبر تصريحات كاذبة وهجمات على الشركات …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هام معلومات تكشف لاول مرة نواب مفسدون يبتزون رجال الاعمال:انطونا المالات صحيفة اليوم الثامن الالكترونية.

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