المالكي: العراق مازال بحاجة الأميركان..  ولستُ جزءاً من التقارب بين الفتح وسائرون

2019/02/23 | 23:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس اكد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، السبت، ان هادي العامري يتحدث باسم تحالف الفتح وليس البناء، فيما لفت الى ان العراق بحاجة الى خبراء ومستشارين ومدربين أميركان. وقال المالكي خلال برنامج “سياسي الابعاد” الذي تبثه قناة العهد وتابعه “ناس” اليوم (23 شباط 2019)، ان “عدم اكتمال حكومة عادل عبد المهدي خلال […]

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