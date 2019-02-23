برهم صالح إلى شرم الشيخ: 4 طلبات سيقدمها إلى الزعماء الأوروبيين والعرب

2019/02/23 | 23:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس توجه رئيس الجمهورية برهم صالح، السبت، إلى العاصمة المصرية القاهرة لحضور القمة العربية الأوروبية.وقال مصدر في إعلام رئاسة الجمهورية لـ “ناس” إن “صالح سيطالب القادة المجتمعين في مدينة شرم الشيخ بـ 4 نقاط وهي: المطالبة بمنظومة امن اقليمي جديدة بدعم اوربي ودولي، والإسهام الأوربي الفاعل في إعادة إعمار العراق، […]

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