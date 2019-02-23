2019/02/23 | 23:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية توقع قبل ايام المنبئ الجوي صادق عطية، ، أن يكون طقس الصيف المقبل مشابهاً للاعوام السابقة حرار عالية جدا ، فيما أشار إلى أن الاحتباس الحراري الذي يعيشه العراق يعود إلى زيادة عدد المركبات وعوامل التصحر التي اجتاحت البلاد.قال عطية، في تصريح صحافي تابعته اليوم الثامن ، إن “المؤشرات لم …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعرف على توقعات الصيف المقبل في العراق ( صيف لاهب) صحيفة اليوم الثامن الالكترونية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على توقعات الصيف المقبل في العراق ( صيف لاهب)) نشر أولاً على موقع (اليوم الثامن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على توقعات الصيف المقبل في العراق ( صيف لاهب)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اليوم الثامن).