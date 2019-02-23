الحلبوسي من الأنبار: المرحلة المقبلة ستشهد دعم الملف الاقتصادي

2019/02/23 | 23:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيل

أكد رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم السبت، أن المرحلة المقبلة ستشهد دعم الملف الاقتصادي من خلال استيعاب الشركات الراغبة في الاستثمار بمحافظة الأنبار وذلك خلال زيارته محافظة الأنبار برفقة وفد نيابي للاطلاع على واقعها الأمني والخدمي.وجاء في بيان مكتب الحلبوسي، تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه أنه "جرى خلال الزيارة اللقاء بمحافظها، علي فرحان، وقائد الشرطة الفريق هادي رزيج، لبحث تعزيز الإمكانات الأمنية للشرطة المحلية والمرور؛ من أجل تعزيز وفرض الأمن وتطبيق القانون في عموم المحافظة".وأضاف أنه "الحلبوسي حضر جانباً من الاستعراض الذي نظمته قيادة شرطة الأنبار أمام مبنى المحافظة، إذ جرى تسليم نحو 60 سيارة حديثة لكوادرها الأمنية من موازنة المحافظة".وأكد بحسب البيان أن "المرحلة المقبلة ستشهد دعم الملف الاقتصادي وتعزيزه بالتوازي مع الملف الأمني من خلال استيعاب الشركات الراغبة في الاستثمار بمحافظة الأنبار، التي ستوفر فرص العمل للشباب فضلاً عن تحريك عجلة الاقتصاد".

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