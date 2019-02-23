المالكي يريد “تصفير الخلافات”: لو تقدم لي الصدر “شبراً”.. سأتقدم “متراً”

2019/02/23 | 23:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلن زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، استعداده لتمتين

العلاقة مع جميع القوى السياسية، بما في ذلك زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وقال المالكي في حوار مع قناة العهد، إنه يحاول “تصفير الخلافات

مع القوى السياسية بشكل عام” مضيفاً “لو تقدم الصدر “شبراً” في اطار تحسين العلاقات

لتقدمت “متراً”

وحول وجود مبادرات للتقارب بين الطرفين، نفى المالكي وجود

أي مبادرات واضحة، إلا أنه أشار إلى وجود ما وصفه بـ “الاجواء الهادئة” التي تسود العلاقة

بين الطرفين.

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