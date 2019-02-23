اندلاع حريق في ردهة الأطفال بمستشفى الزبير في البصرة

2019/02/23 | 23:35

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بغداد اليوم- البصرة

أعلنت مديرية الدفاع المدني، السبت (23 شباط 2019)، السيطرة على حريق اندلع داخل ردهة الأطفال،...





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