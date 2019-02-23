2019/02/23 | 23:36

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أمر ملكي: السعودية تعين الأميرة ريما بنت بندر آل سعود سفيرة في أمريكا.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أمر ملكي: السعودية تعين الأميرة ريما بنت بندر آل سعود سفيرة في أمريكا.



قناة الغد.

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