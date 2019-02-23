2019/02/23 | 23:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ الحلبوسي يزور محافظة الأنبار للاطلاع على واقعها الأمني والخدمي

23/02/2019 23:16:00 PM |

عدد القراءات : 17

واع/ الانبار/م.ا

زار رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، محافظة الأنبار برفقة وفد نيابي للاطلاع على واقعها الأمني والخدمي.

وذكر المكتب الاعلامي للحلبوسي في بيان تلقته( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يزور محافظة الانبار ويلتقي محافظها وعدداً من قادتها الامنيين في مبنى ديوان المحافظة وسط مدينة الرمادي لبحث تعزيز الإمكانات الأمنية للشرطة المحلية والمرور؛ من أجل تعزيز وفرض الأمن وتطبيق القانون في عموم المحافظة.

كما حضر الحلبوسي جانبا من الاستعراض الذي نظمته قيادة شرطة الأنبار أمام مبنى المحافظة، إذ جرى تسليم نحو 60 سيارة حديثة لكوادرها الأمنية من موازنة المحافظة.

وأكد رئيس البرلمان أن "المرحلة المقبلة ستشهد دعم الملف الاقتصادي وتعزيزه بالتوازي مع الملف الأمني من خلال استيعاب الشركات الراغبة في الاستثمار بمحافظة الأنبار، التي ستوفر فرص العمل للشباب فضلا عن تحريك عجلة الاقتصاد".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واع/ الحلبوسي يزور محافظة الأنبار للاطلاع على واقعها الأمني والخدمي) نشر أولاً على موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واع/ الحلبوسي يزور محافظة الأنبار للاطلاع على واقعها الأمني والخدمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي).