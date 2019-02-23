2019/02/23 | 23:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية وقال الموقع الإلكتروني الاستخباراتي العبري “ديبكا”، اليوم ، إن اختراق الحرس الثوري الإيراني لمقار ومراكز السيطرة والقيادة للقوات الأميركية في سوريا والعراق، ينذر بقرب المواجهة أو المناوشة بين إيران والولايات المتحدة الأميركية من جهة، أو إيران وإسرائيل من جهة ثانية .حيث كشف الموقع عن قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري الإيراني، …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اقتراب كبير جدا لصدام ايراني امريكي اسرائيلي بنفاصيل مثيرة جدا صحيفة اليوم الثامن الالكترونية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اقتراب كبير جدا لصدام ايراني امريكي اسرائيلي بنفاصيل مثيرة جدا) نشر أولاً على موقع (اليوم الثامن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اقتراب كبير جدا لصدام ايراني امريكي اسرائيلي بنفاصيل مثيرة جدا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اليوم الثامن).