2019/02/23 | 23:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث الفريق الركن عبد الامير رشيد يار الله نائب قائد العمليات المشتركة مع السفير التركي لدى العراق فاتح يلدز اليوم السبت، التعاون الأمني بين البلدين ومناقشة الموقف في شرق سوريا، وكيفية تأمين الحدود العراقية التركية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائد العمليات المشتركة يبحث مع السفير التركي الموقف في شرق سوريا وتأمين الحدود العراقية التركية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائد العمليات المشتركة يبحث مع السفير التركي الموقف في شرق سوريا وتأمين الحدود العراقية التركية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).