2019/02/23 | 23:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ان اميركا رفضت في العام

2013 تزويد العراق بطائرات لضرب معسكرات الإرهابيين في منطقة الجزيرة

غرب الانبار.واشار المالكي في لقاء متلفز الى ان مواقف الولايات المتحدة قبل دخول

داعش كانت تثير علامات الاستفهام, مبينا ان العراق ليس بحاجة الى قوات

قتالية أميركية وقواته قادرة على حماية البلاد , كما ان البرلمان لا

يمتلك صلاحية قرار إخراج القوات الأميركية.وبشأن الاتفاقيات

الاقتصادية المبرمة مع الأردن دعا المالكي الى التأكد من عدم ذهاب

النفط العراقي الى إسرائيل,مشددا على اهمية حماية المنتج العراقي

ومراجعة قرار اعفاء جميع البضائع الأردنية من الرسوم الكمركية .من

جانب اخر وصف رئيس ائتلاف دولة القانون مؤتمر وارسو بأنه نكبة واظهر

العلاقات التي كانت تدور في الخفاء الى العلن, مشيدا في الوقت نفسه

بموقف الحكومة العراقية لرفضها حضور المؤتمر.



ونوه المالكي الى ان

مشروع حل الدولتين هو مقترح سعودي والعراق متحفظ عليه, مؤكدا ان القدس

والقضية الفلسطينية مسؤولية الأمة بأكملها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ابرز ماصرح به المالكي في لقاء متلفز حول التطورات السياسية في المنطقة) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ابرز ماصرح به المالكي في لقاء متلفز حول التطورات السياسية في المنطقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).