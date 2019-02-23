يارالله للسفير التركي: العراق لن يكون منطلقا لتنفيذ اعتداءات على جيرانه

2019/02/23 | 23:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اكد الفريق الركن عبد الامير رشيد يار الله نائب قائد العمليات المشتركة، ان العراق لن يكون منطلقا لتنفيذ اعتداءات على جيرانه.

جاء ذلك خلال لقائه في مقر القيادة ببغداد، مساء اليوم السبت، السفير التركي في بغداد فاتح يلدز.وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، انه" جرى بحث التعاون الأمني بين البلدين ومناقشة الموقف في شرق سوريا وكيفية تأمين الحدود العراقية التركية".وأكد يار الله خلال اللقاء، ان" العراق لن يكون منطلقا لتنفيذ اعتداءات على جيرانه وفي نفس الوقت يرفض اي اعتداء على أراضيه".انتهى

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