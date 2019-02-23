السيد مقتدى الصدر يجري عملية جراحية في بيروت

2019/02/23 | 23:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} دخل زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، احدى مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت لاجراء عملية جراحية.

وذكر السياسي العراقي صادق الموسوي على صفحته في {الفيسبوك} ان" السيد مقتدى الصدر يجري عملية استئصال البنكرياس في احدى مستشفيات بيروت".انتهى

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