2019/02/23 | 23:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الاكترونية تكشف اليوم آخر توقعات حالة الطقس في العراق، ، إلى احتمالية هطول امطار خفيفة الى متوسطة مصحوبة بعواصف رعدية على مناطق متفرقة من البلاد خلال هذا الاسبوع.جاء ذلك وفق تدوينة للمتنبئ الجوي الاقدم في مطار البصرة الدولي، صادق عطيه على صفحته في فيسبوك وقال ، أن “‏أجواء مدن البلاد تعيش …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحذيرات من الاسبوع القادم عواصف رعدية وامطار شاهد توقعات الاسبوع المقبل صحيفة اليوم الثامن الالكترونية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحذيرات من الاسبوع القادم عواصف رعدية وامطار شاهد توقعات الاسبوع المقبل) نشر أولاً على موقع (اليوم الثامن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحذيرات من الاسبوع القادم عواصف رعدية وامطار شاهد توقعات الاسبوع المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اليوم الثامن).