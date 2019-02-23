بالصور ، الإعلان عن مسودّة التعاون لحلّ النزاعات في قضاء الحمدانية

2019/02/23 | 23:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل ضمن مشروع مدّ الجسور بين مجتمعات نينوى أقامت منظمة جسر إلى جلسة حوارية بين الحكومة المحلية في قضاء الحمدانية وفريق منع النزاع – فرع الحمدانية ، صباح هذا اليوم المصادف 23 شباط 2018 في مركز القضاء في قاعة السفينة.أدار الجلسة المركز العراقي لمهارات التفاوض وإداراة النزاع وبدأت بالتعريف عن […]

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