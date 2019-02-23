النائب عبد الامير الدبي لقناة العهد: الجرائم الإرهابية الجارية دليل على محاولات اشعال الفتنة الطافية مجددا

2019/02/23 | 23:49

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النائب عبد الامير الدبي: الولايات المتحدة لها يد في تلك الاحداث لتحقيق اهداف معينة

النائب عبد الامير الدبي: الجيش الأمريكي يحجم عمل القوات الأمنية وخصوصا الحشد

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