شباب الأردن يستعيد صدارة الدوري بفوز ثمين على السلط

2019/02/23 | 23:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استعاد شباب الأردن صدارة دوري المحترفين المحلي لكرة القدم بعد فوزه 1 – صفر على ضيفه السلط بينما تغلب الفيصلي بالنتيجة ذاتها على الرمثا اليوم السبت.

وألحق شباب الأردن الخسارة الأولى بالسلط في المسابقة هذا الموسم بفضل هدف أولريش كابولونجو القادم من الكونجو قبل النهاية بدقيقتين.

ورفع شباب الأردن رصيده إلى 31 نقطة ليستعيد الصدارة من الجزيرة الذي تراجع للمركز الثاني برصيد 30 نقطة.

وتقدم الفيصلي للمركز الثالث برصيد 29 نقطة وظل رصيد السلط 27 نقطة في المركز الرابع متقدما بفارق نقطة واحدة عن الوحدات خامس الترتيب.

ومنح أحمد العرسان الفوز للفيصلي إثر ركلة حرة رائعة في الدقيقة 69 ليتجمد رصيد الرمثا عند عشر نقاط في المركز قبل الأخير بعد نهاية الجولة 14.

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