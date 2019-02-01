المحمداوي يدين العمل الارهابي الذي طال الصيادين ويدعو الى اليقظة الاستخباراتية

2019/02/23 | 23:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ادان النائب عن كتلة النهج الوطني، جمال المحمداوي، العمل الارهابي الذي طال الصيادين في الثرثار واكد ضرورة ايجاد بدائل امنية ناجعة وعدم التغافل عن تحركات العدو وخلاياه النائمة.

وقال المحمداوي في بيان تلقته وكالة صدى” نعزي ذوي الشهداء الذي قضوا في الثرثار وندين بشدة العمل الارهابي الذي طال الصيادين من محافظة النجف، وندعو الله عز وجل ان يلهم ذويهم الصبر والسلوان” .

وتابع ” كما نحمل قيادات القوات الامنية، مسؤولية تراجع الوضع الامني في بعض المحافظات ونؤكد ضرورة ايجاد بدائل امنية ناجعة وعدم التغافل عن تحركات العدو وخلاياه النائمة وننوه الى ضرورة الحفاظ على الانتصارات التي حققها ابطال العراق ضد عصابات الارهاب التكفيرية “.

ودعا “القوات الامنية الى التصدي للخروقات الامنية من خلال العمليات استباقية واستخباراتية في مناطق حواضن التنظيمات الارهابية ولاسيما منطقة الثرثار وما جاورها”.

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