ننفرد لكم بكشف معلومات تكشف لاول مرة عن العدس والطحين المضافة كم تكلف الدولة الرقم صادم

2019/02/23 | 23:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية كشف اليوم الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، ، التكلفة الاجمالية الحقيقية لمادتي العدس و طحين الصفر اللتين قرر مجلس الوزراء إضافتهما إلى مفردات البطاقة التموينية خلال شهر رمضان المقبل.وقال الاستاذ في جامعة البصرة، في منشور على صفحته الشخصية بموقع “فيسبوك” وتابعته اليوم الثامن إنه “بعدما انتشرت مؤخرا العديد من الفيديوهات والمنشورات …

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