الرئيس المصري يؤكد للعاهل السعودي الالتزام بتعميق التحالف الاستراتيجي والتنسيق في القضايا الإقليمية

2019/02/24 | 00:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء السبت، أهمية استمرار التنسيق على أعلى مستوى مع السعودية في القضايا الإقليمية.جاء ذلك خلال استقبال السيسي، للعاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، بمدينة شرم الشيخ (شمال شرقي مصر)، قبل ساعات من انطلاق أول قمة عربية أوروبية بمشاركة 49 دولة.وأفادت وكالة الأنباء المصرية الرسمية، أن السيسي خلال اللقاء، "أكد أهمية استمرار وتيرة التشاور والتنسيق الدوري والمكثف مع الملك سلمان بن عبد العزيز، بشأن القضايا الإقليمية على أعلى مستوى".وأضاف أن هذا الأمر "يعكس التزام البلدين بتعميق التحالف الاستراتيجي بينهما، ويعزز من وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهة التحديات (لم يذكرها) التي تتعرض لها المنطقة في الوقت الراهن".من جانبه، أكد الملك سلمان، أن "زيارته الحالية لمصر تأتي استمرارًا لمسيرة العلاقات المتميزة التي تربط البلدين (..) ودعما للتعاون الثنائي". وتعد هذه أول زيارة خارجية للملك سلمان، منذ زيارته روسيا في أكتوبر/تشرين أول 2017، حيث يترأس وفد بلاده بالقمة العربية الأوروبية.وكانت آخر زيارة لمصر في أبريل/ نيسان 2016، لتوقيع اتفاقيات أبرزها يتضمن إقرارا مصريا بالتنازل عن جزيرتي "تيران" و"صنافير" للمملكة وهو ما أثار غضبا واسعا لدى الرأي العام المصري.

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