2019/02/24 | 00:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسم السد كلاسيكو الكرة القطرية بفوزه على الريان بأربعة أهداف دون مقابل السبت في قمة الجولة السابعة عشرة من الدوري القطري لكرة القدم، نتيجة عزّزت صدارة الفريق السداوي للترتيب بفارق أربع نقاط عن أقرب ملاحقيه.افتتح التسجيل للسد الدولي الجزائري بغداد بونجاح في الدقيقة 33 وأضاف الدولي القطري عبد الكريم حسن الهدف الثاني في الدقيقة 35 قبل أن يضيف لاعب المنتخب القطري أيضاً، أكرم حسن عفيف الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 62 ثم عاد عفيف وسجل الهدف الثاني له والرابع للسد في الدقيقة 72.وضمن المرحلة ذاتها سقط الدحيل في فخ التعادل أمام الغرافة بدون أهداف.ورفع السد رصيده إلى 44 نقطة بفارق 4 نقاط أمام الدحيل، فيما تجمد رصيد الريان عند 30 نقطة في المركز الرابع، أما الغرافة فرفع رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثامن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السد يتألق في كلاسيكو الكرة القطرية ويعزز صدارته) نشر أولاً على موقع (بي ان سبورت) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السد يتألق في كلاسيكو الكرة القطرية ويعزز صدارته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بي ان سبورت).