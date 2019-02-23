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(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ العراق يتسلم الدفعة الثانية من عناصر داعش الحاملين للجنسية العراقية

23/02/2019 23:58:00 PM |

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واع/بغداد/م.ا

افاد مصدر امني،اليوم السبت، بأن العراق تسلم من قوات سوريا الديمقراطية الدفعة الثانية من عناصر "داعش" الحاملين للجنسية العراقية.

وذكر المصدر في تصريح نقله مراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان "ثوات سوريا الديمقراطية (قسد) سلمت الجانب العراقي 231 داعشي يحملون الجنسية العراقية".

واضاف المصدر ، انه "تم نقل هؤلاء الى مقر الاحتجاز مع ١٥١ الذين تم استلامهم من قبل الجانب العراقي اول امس".

وكشف القيادي في الحشد العشائري ب‍محافظة الأنبار قطر العبيدي، اول امس الخميس، عن تسلم القوات الأمنية العراقية 150 عنصراً بتنظيم "داعش" كانوا معتقلين في سوريا لدى قوات سوريا الديمقراطية.

فيما كشف مصدر امني، ان العراق سيتسلم دفعات اخرى من "الدواعش" المعتقلين في سوريا.

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