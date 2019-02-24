مصدر يؤكد تسلم العراق دفعة ثانية من عناصر داعش ويكشف عن العدد الحقيقي

2019/02/24 | 00:07

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بغداد اليوم- بغداد

أكد مصدر مطلع، السبت (23 شباط 2019)، تسلم العراق للدفعة الثانية من عناصر داعش العراقيين، من قوات س...





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