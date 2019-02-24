الحلبوسي يحضر استعراضاً لتسليم 60 سيارة لقوات الشرطة في الانبار

2019/02/24 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وذكر بيان لمكتبه، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، انه" جرى خلال الزيارة اللقاء بمحافظها علي فرحان، وقائد الشرطة الفريق هادي رزيج؛ لبحث تعزيز الإمكانات الأمنية للشرطة المحلية والمرور؛ من أجل تعزيز وفرض الأمن وتطبيق القانون في عموم المحافظة".واضاف" كما حضر الحلبوسي جانبا من الاستعراض الذي نظمته قيادة شرطة الأنبار أمام مبنى المحافظة، إذ جرى تسليم نحو 60 سيارة حديثة لكوادرها الأمنية من موازنة المحافظة".وأكد الحلبوسي أن" المرحلة المقبلة ستشهد دعم الملف الاقتصادي وتعزيزه بالتوازي مع الملف الأمني من خلال استيعاب الشركات الراغبة في الاستثمار بمحافظة الأنبار، التي ستوفر فرص العمل للشباب فضلا عن تحريك عجلة الاقتصاد".انتهىبواسطة: حميد الفهد

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