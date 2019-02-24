وليد الزيدي يفضح عملية انتخاب حسن كريم في هيأة الجوية

2019/02/24 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} فضح امين سر ناي القوة الجوية وليد الزيدي، السبت، عملية الاتفاق على انتخاب النائب الاول لرئيس البرلمان حسن كريم في رئاسة نادي القوة الجوية.

وبين الزيدي لبرنامج {كوورة}ْ الذي تعرضه قناة الفرات الفضائية ان "الهيأة الادارية هي التي تدير امور النادي، باعتبار الهيأة الادارية هي السلطة التشريعية للنادي، وان ما حصل اليوم لن يكون تحت أي ضغط انما رغبة للجميع بخدمة النادي، حتى ان انتخاب الرئيس انور حمه ونائب الرئيس حسن كريم تمت عشية الانتخابات".واضاف ان "الهيأة الادارية السابقة قريبة من بعضها وتمكنت من تحقيق 3 انجازات، وان خروج سمير كاظم من الرئاسة نائب الرئيس جاء على توافقات وعلاقات عمل"، لافتا الى ان "تصريحات سمير كاظم تشير الى تساؤلات عن كيفية تناغمه مع الهيأة الادارية".واكد ان "الانتخابات صحيحة وفقا لقانون 18 وان امور النادي جيدة، وان القانون يخول امين السر الصرف والتصرف في جميع الامور الخاصة بالنادي"، مشيرا الى ان"المنصب بالنسبة لي تكليف وليس تشريف".وبين ان "قراري كان عدم التشريح في الانتخابات، الا ان الادارة طالبتني بالترشيح لحاجة النادي لي"، مشيرا الى ان "الهيأة الادارية اتفقت فيما بينها على تحديد المناصب".واشار الى ان "التقرير المالي والاداري يخول امين سر النادي بالصرف"، مؤكدا ان "الايام المقبلة ستشهد بناء ملعب جديد يحتوي على مول وملاعب اخرى للنادي والشركة ستدخل لارض النادي يم الثلاثاء المقبل".ولفت الى ان "وجود انور حمه قائدا للقوة الجوية كفيل بتوفير الاموال والدعم اللوجستي للنادي ويساهم بشكل كبير في حل الاشكالات المالية".انتهى

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