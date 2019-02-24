أوامر ملكية جديدة في السعودية: امرأة سفيرة للمملكة في واشنطن

2019/02/24 | 00:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أفادت قناة العربية، السبت، بتعيين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود سفيرة للمملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية بمرتبة وزير.وقالت القناة في خبر تابعه “ناس” اليوم (23 شباط 2019) أنه “بموجب أمر ملكي: ”تم تعيين الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائباً لوزير الدفاع بمرتبة وزير“.[…]

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