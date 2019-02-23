خلية الإعلام الأمني تصدر بيانا عن حادثة استشهاد أبناء مدينة النجف في الثرثار

2019/02/24 | 00:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدرت خلية الاعلام الأمني بيانا حول حادثة استشهاد ابناء مدينة النجف في الثرثار بمحافظة الأنبار.

وذكرت الخلية في البيان، ان قيادة عمليات الانبار نفذت عملية أمنية في قاطع الثرثار لملاحقة عناصر داعش الإرهابية، وأثناء العملية عثرت على جثامين أربعة صيادين قتلوا من قبل عناصر داعش الارهابي، وأربعة آخرين أصيبوا بجروح متفاوتة إثر انفجار عبوة ناسفة اثناء محاولة نقل جثامين زملائهم الصيادين بالتنسيق مع قوة تابعة للحشد الشعبي في المكان نفسه.

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