أمر ملكي بتعيين ريما بنت بندر سفيرة بواشنطن

2019/02/24 | 00:41

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تعيين الأمير خالد بن سلمان نائباً لوزير الدفاع والأميرة ريما بنت

بندر بن سلطان سفيرة بواشنطن

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