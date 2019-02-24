2019/02/24 | 00:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

-مولر يوصي بسجن رئيس حملة ترامب الانتخابية السابق بول #مانفورت

لمدة تتراوح بين 17 و21 عاما

- المحقق الخاص روبرت مولر: مانفورت ارتكب أعمالا جنائية بشكل واضح

بعضها خلال ترؤسه حملة #ترامب الانتخابية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مولر يوصي بسجن رئيس حملة ترامب الانتخابية السابق بول مانفورت) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مولر يوصي بسجن رئيس حملة ترامب الانتخابية السابق بول مانفورت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).