2019/02/24 | 01:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ متابعة أعلن مستشار محافظ نينوى لشؤون المسيحيين ومدير زراعة نينوى، دريد زوما حكمت، اليوم الجمعة 22 فبراير/شباط، عودة نحو 50 عائلة من المكون المسيحي، إلى مركز مدينة الموصل، شمال العاصمة بغداد.وأوضح حكمت، في تصريح صحفي لوكالة سبوتنيك الروسية و تابعته ايزيدي 24 ، أن عدد العائلات المسيحية التي عادت إلى مدينة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عشرات العائلات المسيحية تعود إلى الموصل بعد الهجرة القسرية) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عشرات العائلات المسيحية تعود إلى الموصل بعد الهجرة القسرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).