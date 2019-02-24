دزيكو ينقذ روما من مصيدة التعادل أمام فروسينوني

2019/02/24 | 01:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسجل كل من البوسني إيدين دزيكو (30 و95) و لورينزو بيليغريني (31) ثلاثية فريق العاصمة فيما دوّن كل من كاميلو كيانو (5) وأندريا بينامونتي (80) ثنائية أصحاب الأرض.ويحتل روما المركز الخامس برصيد 44 نقطة فيما يواصل فروسينوني صراع البقاء في الدوري الممتاز (قبل الأخير برصيد 16 نقطة). وفي مباراة أخرى، انتصر تورينو على أتالانتا بهدفين لصفر.

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