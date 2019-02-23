رافينيا يشكو من ظلم كوفاتش علناً!

2019/02/24 | 01:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد أباظة فيسبوك تويترأبدى رافينيا مدافع بايرن ميونيخ امتعاضه من دوره كلاعب بديل على هامش مباراة الفريق ضد هيرتا برلين.

وسيخوض البرازيلي عودة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا ضد ليفربول الإنجليزي بديلاً لجوشوا كيميتش نظراً لإيقافه.



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من هذا المنطلق قال اللاعب في تصريحاته الإعلامية:"إذا لم تحصل على الدقائق فمن الصعب عليك التجهز، أنا أعمل وأتدرب بشكل جيد ولكن المدرب لا يعتمد عليَّ".

وأضاف:"لا أعلم لماذا لا ألعب، لقد لعبت مع جميع المدربين هنا في بايرن، سواء كان (بيب) جوارديولا أو (يوب) هاينكس أو (كارلو) أنشيلوتي".

وأوضح:"منذ أن قلت في يناير أني سأغادر النادي في نهاية الموسم، لم أعد ألعب بعد ذلك اليوم".

وتابع:"في الوقت الحالي مدربي ليس عادلاً معي، أنا أقدم ما لدي في التدريبات ولكن من الصعب عليَّ تحفيز نفسي".

يذكر أن بايرن قد فاز على هيرتا برلين بهدف نظيف سجله خافي مارتينيز، في الأسبوع الثالث والعشرين من البوندسليجا.

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