من هي الأميرة ريما سفيرة السعودية لدى اميركا؟

2019/02/24 | 01:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من هي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود التي صدر أمر ملكي السبت بتعيينها سفيرة للسعودية لدى الولايات المتحدة الأميركية بمرتبة وزير؟.

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