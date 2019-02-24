اردوغان : من أصدر الأوامر لارتكاب جريمة خاشقجي معروف

2019/02/24 | 01:12

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اردوغان لشبكة "سي أن أن" التركية: من أصدر الأوامر لارتكاب جريمة

خاشقجي معروف- اردوغان: إذا كان ولي العهد السعودي لا يعلم بجريمة خاشقجي فمن الذي

يعلم؟

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