الدكتور خلف عبد الصمد يصدر بيانا بشأن استشهاد عدد من العراقيين في الانبار

2019/02/24 | 01:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بسم الله الرحمن

الرحيم مرة اخرى تحاول العصابات الارهابية اثبات وجودها من خلال

اقدامها على اعدام ستة من ابناء محافظة النجف الاشرف في منطقة

الثرثار التابعة لمحافظة الانبار في مشهد يوضح خطورة الوضع

الامني في تلك المنطقة .ان هذه الجريمة البشعة التي اقترفتها العصابات الارهابية بهدف التأثير

على التعايش السلمي تستلزم ردا سريعا من القوات الامنية من اجل تطهير

الانبار من الجيوب الارهابية و القاء القبض على الجناة لينالوا جزاءهم

العادل .الرحمة و الرضوان لشهداء حادثة الثرثار و عزاؤنا لذويهم د .



خلف عبد الصمد خلف رئيس كتلة دولة القانون النيابية

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