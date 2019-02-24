10 أفلام يجب عليك مشاهدتها

2019/02/24 | 01:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسكندر قيراني حتى وإن اتهمتوني بالمبالغة لقولي وبشكل مباشر بأن من اكثر الأشياء التي تؤثر على حياتنا من الناحية الثقافية وتكوين الانطباعات وطرح الأسئلة هي الأفلام ، والأفلام هي المدخـل السريع لعقــلك في كل شيء، بإمكـانها تغييــر حياتك للأفضــل، دون ألم أو معاناة في المقابل.بل – وعلى عكس قوانين الحياة التى تستدعي دائمًا الألم […]

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